“ظهرت NOW”” الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اقتراب الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والتي طال انتظارها بشكل مقلق وموتر من قبل المتقدمين للاستفادة من الوجبة، مما زاد عمليات البحث المكثفة من قبل المواطنين لمعرفة أخر الأخبار التي تتعلق بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وجاء برنامج الرعاية من قبل الحكومة العراقية لتوفير المساعدة للمواطنين الأكثر احتياجاً ، ومساعدتهم على المعيشة والتغلب على مصاعب الحياة، وهذا المقال سوف نتعرف على أخر الأخبار الخاصة بهذا الشأن فتابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بالتزامن مع البحث الكثير والمتكرر من قبل المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكن الاطلاع على قوائم المشمولين بالرعاية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وهذا من خلال الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

على المستعلم زيارة منصة مظلتي الإلكتروني.

تسجيل الدخول للحساب الخاص بك بالمنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة التابع لها.

اختيار الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على زر الاستعلام.

على الفور سيتم عرض نتائج البحث أمامكم سواء كنت من المقبولين أم لا.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية عن عدد الشروط التي يجب على المتقدم للحصول للرعاية الاجتماعية التأكد من استوفاها، وتلك الشروط تتمثل في التالي: