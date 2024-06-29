أغاني أطفال 24ساعة.. تردد قناة طيور الجنة بيبي Toyor aljanah baby واستمتع بأجمل الأغاني

يهتم العديد من الأهالي بالقنوات الفضائية التي يشاهدها أطفالهم الصغار، ومن بين القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، إذ تأتي قناة طيور الجنة بيبي التي تم إعدادها خصيصا للأطفال الصغار، وتقدم هذه القناة على مدار اليوم أجمل أغاني الأطفال، والتي تحمل محتوى مسلي ومفيد للصغار، وتهدف قناة طيور الجنة بيبي إلى مخاطبة الأطفال بدءا من سن الشهور.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

يمكن الآن للأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم العربي الذين يحبون متابعة ومشاهدة أجمل الأغاني، والتي تقدمها القناة متابعة القناة ومشاهدة كل ما هو جديد عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تثبيت التردد التالي:

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات

تابع أحدث أغاني الأطفال التي تعرضها قناة طيور الجنة بيبي عبر القمر الصناعي عرب سات بعد ضبط التردد التالي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

أغاني قناة طيور الجنة بيبي 2024

الأغاني التي تقدمها قناة طيور الجنة بيبي ليست مجرد موسيقى وألحان بل تحتوي أيضا على محتوى مفيد للأطفال، تشمل هذه الأغاني مجموعة متنوعة تعرض على القناة:

أغنية حميدو.

أغنية سنو عم يطلع.

أغنية البيبي الصغير

أغنية ماما جابت بيبي.

أغنية حروف الهجاء.

أغنية الأرنب والثعلب.

أغنية سبعة أولاد.

أغنية صار عند بيبي.

أغنية أسرتنا.

أغنية ألوان ألوان.

أغنية عاد رمضان.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكنك الآن بسهولة وسرعة تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي في القائمة الرئيسية باتباع الخطوات التالية:

افتح شاشة التلفزيون.

بعد ذلك اختار زر القائمة.

اختار بحث يدوي.

إدخل بيانات التردد حسب القمر الصناعي.

بعد ذلك اضغط على حفظ.

محتوي قناة طيور الجنة بيبي 2024

يعتبر المحتوى الذي تقدمه قناة طيور الجنة بيبي محتوى فريد ومفيد للغاية، حيث تعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تساعد في تطور الأطفال وتعليمهم من خلال الأغاني المقدمة، كما يستطيع الأطفال تعلم الحروف الهجائية بالإضافة إلى تعلم الألوان والصدق والعديد من المهارات والسلوكيات الأخرى.