تحديث واتساب عمر العنابي بدون حظر مجانا apk جميع النسخ.. مزايــــا رهيبة اتاسبق في امتلاكها وفك حظـــر رقمك

ظهرت على الساحة في الفترة الأخيرة الكثير من النسخ المطورة والمعدلة من تطبيق واتساب الرسمي ومن أوائل النسخ التي ظهرت هو واتساب عمر العنابي، حيث لاقت النسخة المعدلة من قبل المطور ابو عمر شهرة واسعة، وجاءت هذه التطورات نظرا لبعض التعديلات التي حرص على إضافتها المطورون وذلك لأنهم وجدو تطبيق واتساب الرسمي على الرغم من شهرته الواسعة إلا أنه ينقصه بعض التعديلات.

واتساب عمر العنابي

يعد تطبيق واتساب عمر العنابي من أوائل النسخ المطورة التي ظهرت على الساحة منذ بداية ظهور واتساب الاصلي، وإليك أبرز المعلومات التي تتعلق بالنسخة فيما يلي:

تم طرح النسخة المعدلة واتساب عمر العنابي منذ عام

النسخة تم تطويرها من قبل المطور أبو عمر اليمني.

التطبيق عبارة عن نسخة مطورة، من التطبيق الأصلي لواتساب.

تم إضافة الكثير من الإضافات والامكانيات التي جعلت التطبيق أكثر متعة وسلاسة من قبل ذلك.

مميزات واتساب عمر العنابي

يحتوي تطبيق واتساب عمر العنابي يحتوي على الكثير من المميزات والتي يعد من أبرزها ما يلي: