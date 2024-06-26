“إعرف هتقبض امتى..!” تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وقيمة الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وسيبدأ موعد صرف مرتبات يوليو يوم 18 من الشهر القادم، وأخذت الحكومة هذا القرار تخفيفًا من الأعباء التي يحملها المواطن المصري على كاهله في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم، بحيث يستطيع المواطن أن يوفر لأولاده وأسرته ما يحتاجون دون أي تأخير.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث يبدأ من يوم 18 يوليو، أما بالنسبة للمتأخرات فيبدأ صرفها من يوم 8، 10، 11 يوليو، ويمكن للموظف أن يحصل على راتبه بأكثر من طريقة كماكينات الصراف الآلي الـ ATM الموجودة في الشوارع كما يمكنه الصرف من مكاتب البريد المصري بالإضافة إلى فروع البنوك.

كما أعلنت وزارة المالية أيضاً عن مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهري أغسطس وسبتمبر القادمين، بالنسبة لشهر أغسطس فأوضحت الوزارة بأن الصرف سيبدأ من يوم 22 من الشهر نفسه، أما المتأخرات فسيتم صرفها يوم 8، 11، 12 أغسطس، وبالنسبة لشهر سبتمبر فسيبدأ الصرف من يوم 22 سبتمبر 2024 وسيتم صرف المتأخرات يوم 8، 11، 12 من الشهر نفسه.

الحد الأدنى للأجور 2024 بعد الزيادة الجديدة

بعد أن تعرفنا على تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة نتطرق الآن إلى جدول الحد الأدنى من الأجور الذي حددته وزارة المالية المصرية، والذي يأتي على النحو التالي:-