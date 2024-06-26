“Wanasah TV” تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على النايل سات.. سلي أطفالك بأجمل باقة أغاني لولو الجديدة

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة كيدز الجديد، حيث تعد قناة وناسة كيدز من الإضافات الحديثة في عالم البرامج التلفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع للأطفال في جميع أنحاء العالم العرب، تمتاز برامج وناسة للأطفال بتنوع محتواها الذي يشمل الرسوم المتحركة التعليمية، الألعاب التفاعلية، البرامج التعليمية، والعروض المسرحية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز قيم التعلم والإبداع لدي الأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على النايل سات

تابع تردد قناة وناسة على النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات

كما أن للقناة تردد على القمر الصناعي عرب سات تابع البث المباشر للقناة عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

جودة القناة: HD.

اجمل أغاني قناة وناسة

تحظى أغاني قناة وناسة للأطفال بجاذبية كبيرة بين الأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء إذ تعتبر واحدة من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي عبر الإنترنت، تتميز الأغاني بأسلوبها البسيط والممتع الذي يجذب انتباه الأطفال ويعلمهم قيم ومفاهيم مهمة بطريقة سهلة ومسلية، من بين الأغاني الشهيرة التي انتشرت بشكل واسع ما يلي:

أنا لولو ساعدوني وأين أنت يا لولو وأين سنك يا لولو وكذلك بم بم حيوانات جائعة جائعة.

حازت أغنية دكتور الأسنان الحقني ولا تفتح الباب بس شوي على إعجاب الكثيرين.

في حين أن أغنية يا شرطي حرامي ودا دة ميدو ما زالت تحقق نجاحا كبيرا.

في سياق تعزيز قيم المحبة داخل الأسرة.

تأتي أغنية ماما تحبني بابا يحبني كرسالة تربوية تسلط الضوء على علاقة الأبناء بوالديهم.

تعد قناة وناسة للأطفال مصدرا ممتازا للترفيه الصحي والمفيد للأطفال، إذ يمكن للصغار الاستمتاع بمشاهدة برامجها التي تتميز بجودة عالية ومحتوى ثقافي ترفيهي، مما يساهم في تعزيز مهاراتهم اللغوية