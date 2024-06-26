هاتف اوبو بسعر 10,000 جنيه (اشتريه وانت مغمض).. موبايل حلال فيه الفلوس

يبحث عدد كبير من الراغبين في شراء هواتف ذكية خلال هذه الفترة عن هاتف اوبو بسعر 10,000 جنيه، حيث أطلقت شركة اوبو مؤخرا مجموعة من الهواتف الذكية التي تمتلك امكانيات ومميزات واسعار تنافسية، فقد أطلقت الشركة مجموعة الهواتف التي تتحمل الألعاب الثقيلة وإجراء المهام بسلاسة بدون سخونية أو تهنيج، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بأفضل هواتف شركة اوبو خلال سطور هذا المقال.

هاتف اوبو بسعر 10,000 جنيه

تعتبر هواتف اوبو هواتف تنافسية بين باقي الشركات المصنعة للهواتف الذكية،حيث قامت الشركة بإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية خلال هذه الفترة ويعتبر هاتف Oppo A78 أفضل هاتف اوبو بسعر 10,000 جنيه، ويتميز هذا الهاتف بما يلي:

الهاتف يعمل بنظام Android 12 مع واجهة ColorOS 13.

الكاميرا الرئيسية تأتي وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

الكاميرات الخلفية للهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل.

كما يدعم الهاتف إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.

يحتوي على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع من خلال منفذ USB Type-C 2.0 بقوة 33.

يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية.

ويدعم الهاتف أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

سعر الهاتف Oppo A78 يبلغ حوالي 9980 جنيه للاصدار 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

شاومى ريدمي نوت 12

بعد التعرف على هاتف اوبو بسعر 10,000 جنيه الذي قمنا بعرضه سابقا، نوضح أيضا نوع آخر من أفضل الهواتف الذكية التي تم اصدارها في الفترة الأخيرة وهو هاتف شاومى ريدمي نوت 12، ويتميز هذا الهاتف بالمواصفات التالية: