Link استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول لجميع الأقسام عبر بوابة التعليم الفني “نظام ثلاثة سنوات وخمس سنوات”

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول من أكثر المواضيع التي تشتعل بها محركات البحث في جمهورية مصر العربية حالياً، حيث يترقب طلاب الدبلومات الفنية بالأقسام والتخصصات المختلفة “زراعي، صناعي، فندقي، تجاري” النتيجة على أحر من الجمر، حيث أدى الطلاب اختباراتهم خلال الأيام القليلة الماضية وسط حالة من القلق والتوتر، فنتيجة الدبلومات من النتائج التي يهتم بها الجميع فبعض الطلاب الذي يحصلون على مجموع عالي يلتحقون بالكليات المختلفة والمعاهد التي تتناسب مع تخصصهم، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم كل ما هو جديد وخاص بنتيجة الدبلومات الفنية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول

أصبحت نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول لجميع التخصصات هي الشغل الشاغل للكثير من الطلاب وأولياء الأمور، فكل طالب يرغب في معرفة درجات النجاح والمجموع الحاصل عليه والذي سيمكنه من الدخول للكليات المختلفة والمعاهد، ويتساءل الجميع عن موعد إعلان النتيجة والتي لم يتم تحديد يوم رسمي لظهورها، ولكن وزارة التربية والتعليم أكدت أن النتيجة ستكون معلنة قريباً بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024

لكل طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات الأقسام المختلفة يمكنكم استخراج النتيجة فور الإعلان عنها رسمياً، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونياً بعد بوابة التعليم الفني، ويتم استخراج النتيجة بالخطوات التي تتمثل في التالي: