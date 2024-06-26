رسميا إعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن الرابط الرسمي للإستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024

amr radwan تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رسميا إعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن الرابط الرسمي للإستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024

ينتظر الآلاف من الطلبة موعد إعلان نتائج الصف التاسع في دولة سوريا لعام 2024م، حيث انتهى الطلاب من تأدية امتحاناتهم أثناء الفترات الماضية ولم تحصل الوزارة على أي شكاوى من قبل الطلبة تؤكد صعوبة الامتحان، فجميع الامتحانات كانت في مستوى الطالب العادي والمتوسط، وخلال ذلك المقال سنوفر لكم رابط الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

 نتائج الصف التاسع سوريا

تعمل وزارة التربية السورية على تبكير موعد الإعلان عن نتائج الصف التاسع في سوريا، فمن المعروف أن اختبارات الصف التاسع قد بدأت منذ يوم الإثنين الموافق 27 من شهر مايو لعام 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يونيو، وتقوم جميع الكنترولات بعمل تصحيح وتدقيق لدرجات الطلاب كي يتم رصدها ورفعها على موقع الوزارة.

 الإستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024

يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الإستعلام عن النتيجة بشكل سريع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية، وذلك عن طريق القيام بالتالي.

  • في البداية يقوم الطالب بالذهاب إلى موقع وزارة التربية السورية
  • ثم يقوم بالتوجه إلى قسم نتائج الإمتحانات.
  •  ومن ثم يحدد نتائج الصف التاسع سوريا لعام 2024م.
  •  ثم بعد ذلك يقوم بكتابة اسم المحافظة الموجود بها الطالب.
  •  ثم يكتب اسم الطالب ورقم الاكتتاب الذي يخصه.
  • وفي النهاية قم بالنقر على مربع عرض النتيجة كي تظهر أمامك النتائج بشكل سريع وسهل، حيث يقوم الموقع بعرض المجموع الكلي للطالب ودرجات الطالب في كل مادة دراسية.
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amr radwan

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