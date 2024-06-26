وينك يا لولو....ضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV ومتابعة كل جديد بجودة عالية

برزت قناة وناسة كيدز كإحدى القنوات الفضائية المميزة التي استطاعت أن تجذب انتباه ملايين الأطفال في العالم العربي، قناة وناسة كيدز هي منصة تربوية وتعليمية متكاملة، تقدم محتوى متنوعًا من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، وهذا المزج الفريد بين التعليم والترفيه جعل من وناسة كيدز قناة مفضلة لدى الصغار، حيث يستطيع الطفل الاستفادة من وقت متابعته للقناة في زيادة ثقافته ومعلوماته، مع الاستمتاع بالألحان والكلمات والرسوم الملونة التي تتميز بها أغاني وأناشيد القناة.
تردد قناة وناسه الجديد 2024
قناة وناسة كيدز تتمتع بشعبية كبيرة بين الأطفال والآباء على حد سواء وذلك لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي مميز ومناسب لجمهور الأطفال، وفيما يتعلق بتردد قناة وناسة كيدز، فهي متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تفاصيل التردد لكل منهما:
تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات:
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
يتميز محتوى قناة وناسة كيدز بتقديم أغاني وبرامج تعليمية ممتعة للأطفال، كما أنها تتمتع بجودة صوت وصورة عالية لضمان متعة المشاهدة وقد حظيت القناة بثقة كبيرة من قبل أولياء الأمور الذين يبحثون عن محتوى مناسب وآمن لأطفالهم.
خطوات لتنزيل تردد قناة وناسة كيدز على الريسيفر
- افتح الريسيفر وشاشة التلفزيون واضغط على زر القائمة في وحدة التحكم عن بعد.
- انتقل إلى قائمة “إدارة الإعدادات” ثم حدد “قائمة الترددات”.
- في قائمة الترددات، اختر خيار “إضافة تردد عبر البحث اليدوي”.
- بعد إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح، اضغط على خيار “البحث” لبدء عملية المسح.
- سيتم استقبال قناة وناسة كيدز بعد اكتمال عملية المسح بنجاح.
- يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة برامج وأغاني القناة مع أطفالك.