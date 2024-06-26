وينك يا لولو....ضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV ومتابعة كل جديد بجودة عالية

برزت قناة وناسة كيدز كإحدى القنوات الفضائية المميزة التي استطاعت أن تجذب انتباه ملايين الأطفال في العالم العربي، قناة وناسة كيدز هي منصة تربوية وتعليمية متكاملة، تقدم محتوى متنوعًا من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، وهذا المزج الفريد بين التعليم والترفيه جعل من وناسة كيدز قناة مفضلة لدى الصغار، حيث يستطيع الطفل الاستفادة من وقت متابعته للقناة في زيادة ثقافته ومعلوماته، مع الاستمتاع بالألحان والكلمات والرسوم الملونة التي تتميز بها أغاني وأناشيد القناة.

تردد قناة وناسه الجديد 2024

قناة وناسة كيدز تتمتع بشعبية كبيرة بين الأطفال والآباء على حد سواء وذلك لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي مميز ومناسب لجمهور الأطفال، وفيما يتعلق بتردد قناة وناسة كيدز، فهي متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تفاصيل التردد لكل منهما:

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

يتميز محتوى قناة وناسة كيدز بتقديم أغاني وبرامج تعليمية ممتعة للأطفال، كما أنها تتمتع بجودة صوت وصورة عالية لضمان متعة المشاهدة وقد حظيت القناة بثقة كبيرة من قبل أولياء الأمور الذين يبحثون عن محتوى مناسب وآمن لأطفالهم.

خطوات لتنزيل تردد قناة وناسة كيدز على الريسيفر