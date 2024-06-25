الآن موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 2024 وخطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 31

أصبح موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو هو الشغل الشاغل للكثير من مستحقي الضمان في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة 31 الجديدة من الضمان، ويترقب الجميع من المستفيدين صرف الدفعة الجديدة حيث يعد برنامج الضمان من أكثر برامج الدعم المالي في المملكة والتي يستفيد منه عدد من الفئات التي تحتاج للمساعدة والتي تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم، وخلال هذه السطور سوف نوافيكم كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي وخطوات الاستعلام عن الأهلية.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر يوليو 2024، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية الموعد الخاص بصرف الدفعة والتي ستبدأ من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ففي اليوم الأول من شهر يوليو، فاليوم الأول من كل شهر ميلادي هو موعد رسمي لصرف دفعات الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2024

يمكن لجميع مستحقي الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن أهلية الدفعة 31 الخاصة بشهر يوليو 2024، حيث يمكنهم معرفة إذا كان من المؤهلين لاستحقاق الدفعة أم لا، وتلك الخطوات تتمثل في التالي: