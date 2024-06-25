طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة بمقادير سهلة وناجحة وبطعم هش وخفيف

الكيك الإسفنجي هو أحد أنواع الكيكات الشهيرة والمحببة لدى الكثيرين، يفضل البعض تناوله في وجبة الإفطار مصحوبًا بالشاي أو القهوة، بينما يختار البعض الآخر تناوله كتحلية لذيذة بعد الوجبات الرئيسية، ما يميز هذا النوع من الكيك هو قوامه الهش واللذيذ، بالإضافة إلى سهولة طريقة إعداده، حيث تتوافر مكوناته الأساسية في معظم المنازل، ونظرًا لبساطة المكونات وسهولة التحضير، فإن الكيك الإسفنجي ويعد خيارًا مثاليًا لصنع تورتة عيد الميلاد في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد كيك إسفنجي طازج ولذيذ بقوام هش وطعم رائع.

مكونات كيكة اسفنجية هشة

المكونات:

2 كوب دقيق

1.5 كوب سكر

معلقة بيكنج بودر كبيرة

معلقة بيكنج صودا صغيرة

نصف معلقة ملح

1.25 كوب حليب

4/3 كوب زبدة

ملعقة فانيليا صغيرة

3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ

الخطوات:

نخل المكونات الجافة (الدقيق، البيكنج بودر، البيكنج صودا، الملح) في وعاء. في وعاء آخر، اخفقي البيض والفانيليا والسكر باستخدام الخلاط الكهربائي وأضيفي الزبدة اللينة وواصلي الخفق. ثم أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل، ثم أضيفي الحليب تدريجيًا وواصلي الخلط لتحصلي على عجينة كيك لينة. ضعي العجينة في صينية مدهونة ومرشوشة بالدقيق، وأدخليها الفرن المسخن على 200 درجة لمدة 30 دقيقة تقريبًا، حتى تنضج تمامًا.

نصائح مهمة:

تأكد من أن البيض طازج وبدرجة حرارة المطبخ. اخفقي أبيض البيض مع السكر جيدًا أولاً. لا تفتحي الفرن إلا بعد 30-40 دقيقة، واختبري النضج بعود خشبي.

كيك إسفنجي بالحليب الساخن:

المكونات:

2 1/2 كوب دقيق حلويات

1/2 كوب نشا أبيض

1 باكو بيكنج بودر

رشة ملح صغيرة

1 1/3 كوب حليب ساخن

1 1/3 كوب سكر بودرة

3/4 كوب زيت نباتي

4 بيض بدرجة حرارة المطبخ

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

خطوات التحضير: