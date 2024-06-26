شــارك واكسب 1000,000 دولار.. الاشتراك في مسابقة الحلم “أربح المليون $” فرصة ذهبية هتخليك مليونير

من اكثر المسابقات مصداقية في الوطن العربي أجمع هي مسابقة الحلم، تتميز هذه المسابقة بالنزاهة والمصداقية في تسليم جوائزها، حيث تعرض جوائز نقدية تبدأ من 500 ألف دولار وحتى مليون دولار، ويقدم هذه المسابقة المذيع المشهور مصطفي الأغا على قناة ام بي سي، ويقوم بطرح الأسئلة بطريقة مشوقة ينتظرها جميع المشاهدين، كما يمكنك أيضا عزيزي القارئ الاشتراك في هذه المسابقة، ويكون ذلك عن طريق ارسال رسالة على الأرقام التي سنقوم بعرضها خلال السطور القادمة.

شروط مسابقة الحلم

مسابقة الحلم تعتبر من افضل المسابقات التي يتم عرضها على شاشة قناة MBC، وقد تضمن الاشتراك في هذه المسابقة مجموعة شروط من أهمها مايلي:

يجب أن يكون سن المشترك قد تجاوز 18 سنة، حيث لا يحوز اشتراك من هم عمرهم أقل من ذلك.

يشترط عدم وجود قرابة مع أحد العاملين بالبرنامج.

يحب أن يجيب المشترك عن جميع الاسئلة بشكل صحيح.

كما يحب أيضا أن يكون مقيم في دولة عربية.

أرقام مسابقة الحلم

إذا كنت تريد الاشتراك في مسابقة الحلم من أجل الفوز بالجوائز المادية المقدمة للمشتركين، فعليك اختيار الرقم الخاص ببلدك وارسال رسالة تحتوى على كلمة حلم أو دريم عليه، وهذه الأرقام هي:

مصر: 95458.

سوريا: 1565.

العراق: 2266.

الأردن: 94099.

الإمارات: 5544.

السعودية: 858888.

لبنان: 1111.

اليمن: 2622.

تونس: 8881.

الجزائر: 8881.

المغرب: 8881.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

تقدم مسابقة الحلم مجموعة من الجوائز المادية بالشكل التالي:

الجائزة الكبرى: مليون دولار يتم السحب كل 6 أشهر.

السحب على 5000 دولار: يتم هذا السحب كل يوم سبت.

السحب على 100 ألف دولار: يتم هذا السحب في أول خميس من كل شهر.

واذا كنت ترغب في الحصول على هذه المسابقة فعليك الاشتراك بالشكل التالي: