“وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر مظلتي

ينتظر العديد من المستفيدين من منحة الرعاية الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وقد انتشرت شائعات بأنه تم الإعلان عن الأسماء المشمولة، مما أثار التوتر والقلق بين المواطنين، هناك العديد من الفئات التي تستحق الحصول على هذه المنحة وينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن أسمائهم للتعرف على التفاصيل الخاصة بمنحة الرعاية تابعوا معنا السطور التالية في المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق

في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات بخصوص إصدار قائمة بأسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية، وقد نفت الحكومة ذلك عبر بيان رسمي مؤكدة استمرار الدعم عبر منحة الرعاية الاجتماعية وسيتولى الإعلان عن الأسماء في أقرب فرصة، ومع ذلك لم تحدد الحكومة موعدا رسميا لهذا الإعلان، وأفادت الحكومة بأن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة من المواطنين وتحتاج هذه الطلبات إلى وقت طويل لمراجعتها بالكامل.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختار المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل بياناتك بشكل دقيق.

انقر على زر الاستعلام.

من هي الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية؟

تسعى الحكومة العراقية إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه، ولذلك سيتم صرف دعم الرعاية فقط لبعض الفئات المؤهلة، يجب أن تتوافر في هذه الفئات شروط محددة وهي كالتالي: