“مفاجأة سارة” سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد تحريك أسعار البنزين

بعد رفع أسعار البنزين أمس، أصبح الكثير يبحث عن أسعار أنابيب البوتاجاز والغاز المنزلي الآن، حيث صدر قرار من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجريدة الرسمية العدد 244 يوم الخميس 2 نوفمبر، القرار شمل تحديد سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ 10,000 قرش، بعد أن كان 8,750 قرشًا، كما تضمن القرار نشره في الوقائع المصرية، محددًا بداية سريانه من الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

سعر أنبوبة البوتاجاز

اليوم، لم يتغير سعر أنابيب البوتاجاز، حيث استقرت الأسعار بعد زيادة أسعار البنزين، وتم تثبيت سعر السولار أيضًا، إليك أسعار أنابيب البوتاجاز للاستخدامات المنزلية والتجارية:

أنبوبة بوتاجاز سعة 12.5 كجم بسعر 75 جنيهًا.

أنبوبة بوتاجاز سعة 25 كجم بسعر 150 جنيهًا.

في سبتمبر الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” أن مصر كانت تعاني من أزمات في مجال الطاقة، بما في ذلك الغاز والبوتاجاز والوقود، كما أشار إلى رفع احتياطي البوتاجاز من 8 أيام إلى 60 يومًا، لتعزيز استقرار الإمدادات.

ما هو سعر متر الغاز للمنازل 2024؟

لم يتغير سعر أنبوبة البوتاجاز، حيث استقرت الأسعار بشكل ثابت، كما لم يطرأ أي تغيير على سعر الغاز المنزلي الذي استمر دعمًا للمواطنين، وتم تحديده كما يلي:

الشريحة الأولى: تصل إلى 30 متر مكعب شهريًا بسعر 2.35 جنيه للمتر.

الشريحة الثانية: أكثر من 30 متر مكعب شهريًا بسعر 3.10 جنيه للمتر.

الشريحة الثالثة: أكثر من 60 متر مكعب شهريًا بسعر 3.60 جنيه للمتر.

الكثير من الناس يبحثون الآن عن أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة، بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه.

ما هي أسعار البنزين اليوم؟

يتساءل الكثير من الأفراد عن أسعار البنزين اليوم؟، والذي قررت اللجنة زيادته ليكون سعر لتر البنزين الأكثر شعبية وهو بنزين 80، عشرة جنيهات بدلًا من 8:75 جنيه.

ما هي أسعار السولار الجديدة؟

يتساءل الكثيرون عن أسعار السولار الجديدة وما إذا تمت زيادتها، إذ لم تقر اللجنة أي زيادة جديدة في سعر لتر السولار، نظرًا لارتباطه بالأسعار الأخرى، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإبقاء على سعر السولار كما هو، رافضًا طلب من الحكومة بزيادته، وقرر زيادة أسعار البنزين فقط، حرصًا على محدودي الدخل.