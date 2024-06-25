“ضحك ومقالب وبس!!”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 tom & jerry لمشاهدة اجمل حلقات القط والفار

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 حصلت علي اهتمام كبير من قبل اولياء الأمور، حيث تقوم القناة ببث افلام كرتون تعد بمثابة بصمة في تاريخ كل الأطفال حول العالم، وذلك من خلال تقدمها لأفلام الرسوم المتحركة افلام كرتون القط والفار التي يتم عرضها منذ سنوات عديدة ماضية، وتحرص القناة علي تقديم محتوها باللغة العربية وباللغة الانجليزية ايضا لكي تتناسب مع جميع لهجات وجنسيات الأطفال في مختلف بلدان العالم، فهي قناة تعمل علي نشر الترفية والبهجة والمغمرة بين الأطفال، وتحرص ايضا علي تقديم افلام القظ والفار الشهيرة والتي تتميز بها حيث لا يتم عرضها علي اي قناة اطفال اخري بشكل مجاني وبدون اشتراك وايضا بشكل يومي وبدون فواصل اعلانية، وكل هذه المميزات تجعلها القناة الأفضل والأشهر في العالم.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لاشك انها من اكثر ما يتم البحث عنة بشكل يومي وعلي مدار الساعة حيث شهد محرك بحث جوجل العديد من عمليات البحث عن القناة التي حصلت علي شعبية وشهرة بين اطفال العالم، ويرغب اولياء الامور بتقديم اروع وافضل سبل المتعة والترفية لأطفالهم من خلال المحتوي الأمن التي تبثة القناة بشكل مستمر، وتتميز القناة بأنها تبتكر في طريقة تصميمها لأفلام الرسوم المتحركة القط والفار مما يجعلها تتماشة مع التكنولوجيا التي انتشرت في المجتمع، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم تفاصيل التردد :

التردد :11355.

القمر الصناعي : نايل سات.

معامل تصحيح الأخطاء3/4.

معدل الأستقطاب:عمودي.

معدل الترميز :27500.

تردد قناة توم وجيري

كرتون توم وجيري تم تأسسها مذ زمن في احدي الأستوديهات في الولايات المتحدة الامريكية وقام مؤسسها بتصميم وانتاج سلسلة شيقة وعريقة من افلام الرسوم المتحركة التي تجمع بين الفار جيري والقط توم وهي عبارة عن مطارضة ترفيهية تتم بين القط توم والفار جيري الغرض منها نشر المرح والمغمرة في روح كل طفل وطفلا.