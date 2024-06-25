“شو صار عند الدكتور!!”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanasah للاطفال لمتابعة اروع مغامرات لولو وميدو طول اليوم

تردد قناة وناسة الجديد 2024 لاشك انها محور للبحث من قبل اولياء الأمور الذين يبحثون عن منصة تجعلهم يقدمون افضل سبل الترفيه والمتعة لأطفالهم من خلال المحتوي الذي تبثه القناة، وتعمل قناة وناسة دائما علي تقديم محتوي متميز يجذب انتباه الأطفال في مختلف الأعمار والجنسيات لانها تقوم بتقديم اروع واحدث الأغاني والأناشيد التي تجمع بين الترفيه والتعليم، ايضا فهناك بعض البرامج التعليمية الشيقة التي تبثها القناة بشكل يومي وبدون اشتراك فهي قناة مجانية ترفيهية تعمل علي اسعاد الأطفال ونظرا لتلك المميزات التي تتمتع بها القناة حصلت علي شعبيه وانتشار كبير بين كل طفل وطفلا وتقوم القناة ببث محتوي توعية للاطفال مثل احترام الكبير واداب الطعام وغيرها من البرامج التي يحتاجها الأطفال وهذا ما جعلها الافضل ليس فقط لدي الأطفال وانما لدي اولياء الأمور ايضا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تردد قناة وناسة الجديد 2024 هي الأكثر بحثا من قبل اولياء الأمور حيث تقدم القناة اغاني واناشيد باللغة العربيه الفصحى وبدون فواصل اعلانية ايضا وهذا ما يجعل اولياء الأمور يطمئنوا على المحتوى الذي يتأثر به اطفالهم، وتبث قناة وناسة محتوي ديني ووطني ايضا عن طريق بث مجوعة كبيره من البرامج الأسلامية والبرامج التي تجعل الأطفال يفتخرون بوطنهم وهذا هوا المحتوي الذي يبني جيل قوي الايمان والوطنية وقوي في طريقه التفكير ايضا واتخاذ للقررات، والأن الى حضراتكم تفاصيل التردد :

التردد :11470

القمر الصناعي : نايل سات.

الأستقطاب : عمودي.

معدل الترميز :25700

معامل تصحيح الخطاء 3/4

تاريخ قناة وناسة

يعد تاريخ قناة وناسة تاريخ حافل بالانجازات في مجال الترفيه حيث حرص المطرب السعودي راشد الماجد مؤسس القناة والذي قام بأنتاج وتصميم الأغاني والأناشيد التي يتم عرضها علي القناة بشكل يومي علي تقديم محتوي ترفيهي امن يتناسب مع جميع الأطفال، وتأسست قناة وناسه في احدي الأستوديهات في السعودية وكان الهدف من تصميمها هوا تقديم اروع وافضل طرق اسعاد الأطفال.