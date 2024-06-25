افضل ميزة في واتساب بعد التحديث APK جميع النسخ ( فايتك كتير لو مش عارفها).. سابق صحابك واعرفها

بعد التحديث الأخير الذي أصدره واتساب فإن عدد كبير من المستخدمين يتحدثون عن افضل ميزة في واتساب، والتي جعلت التطبيق يستعيد جماهيره مرة أخرى مع وجود الكثير من النسخ المعدلة منه، وتعد ميزة الخصوصية التي فعلها التطبيق في التحديث الأخير، وإمكانية رؤية معلوماتك الشخصية، وأيضا الكثير من الإضافات الجديدة التي تجعل التطبيق أكثر متعة من الفترات السابقة.

افضل ميزة في واتساب

هناك الكثير من الميزات في واتساب والتي تندرج تحت عنوان افضل ميزة في واتساب، وفيما يلي أبرز هذه الميزات:

من أهم مميزات التطبيق أنه يتيح لك إرسال فيديوهات قصيرة جدا تصل إلى 60 ثانية، فيمكنكم عمل ذلك بكل سهولة إرسال الفيديو من شاشة المراسلة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الكاميرا.

يمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال فتح الميكرفون من الناحية اليمني السفلية، وذلك بعد التبديل إلى وضع الفيديو من الشاشة.

كما يمكنك التبديل بين كاميرات الأمامية والخلفية أثناء التسجيل من الفيديو.

قم بعدها بالضغط على زر السهم الازرق الموجود في أسفل اليمين وذلك لإرسال الرسالة.

فحص الخصوصية

من افضل ميزة في واتساب ميزة فحص الخصوصية والتي تمكن العميل من تجميع كافة الإعدادات الخاصة بالخصوصية في مكان واحد، وذلك يجعلك أكثر تنظيما عند عمل التعديلات اللازمة، ويتمثل ذلك في التالي: