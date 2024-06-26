ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات وعرب سات2024

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر نايل سات وعرب سات، حيث تعد قناة طيور الجنة من ضمن القنوات الرائعة و المميزة والتي تهدف إلى القيام بتقديم محتوى هام، مثل الأناشيد التعليمية والدينية و التي تنادي إلى القيم الأخلاقية والإسلامية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم، ما هو تردد قناة طيور الجنة على القمر نايل سات، و القمر عرب سات، و ما هو محتوى قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة على القمر نايل سات

حصلت قناة طيور الجنة علي نسبة مشاهدات كبيرة و تقوم بعرض محتوها بصورة عالية الجودة والكفاءة، و قناة طيور الجنة لها عدة ترددات، وتردد قناة طيور الجنة على القمر نايل سات هو:

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على القمر عرب سات

تردد قناة طيور الجنة هو :11310.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500

تصحيح الخطأ: ¾.

برامج طيور الجنة

تقوم قناة طيور الجنة على العمل علي تقديم الأناشيد الدينية والتعليمية، حيث تريد هذه القناة تعليم الأطفال أمور دينهم و أيضاً دنياهم، و تقوم بتعليمهم على احترام الكبير، والعطف على الصغار، ويقوم بمتابعتها الآباء والأبناء و ذلك نظرا لما تقوم بتقديم من محتوي رائع و مميز، و تقوم بمساعد ة الآباء والأمهات على تربية أبنائهم، و ذلك علي العقيدة الإسلامية الصحيحة و بناء عقيدة إسلامية صحيحة لهم.