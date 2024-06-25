“رابط مباشر” نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق وعموم المحافظات

وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج ستعلن بعد مرور عشرة أيام من تقديم الطلاب لاعتراضاتهم، مما يتيح لهم فرصة التظلم في حال الشك في صحة بعض الدرجات، أعلنت مديرية تربية البصرة عن نشر نتائج اعتراضات طلبة السادس الابتدائي على مستوى المدارس التابعة لها، لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج بدقة وسهولة، وفيما يلي تفاصيل الخطوات التي تتيحها وزارة التربية والتعليم للطلاب للاستعلام عن نتائج اعتراضاتهم على درجات امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024

أكدت وزارة التربية العراقية على جهودها المستمرة في تلبية احتياجات الطلاب والطالبات في مرحلة الصف السادس الابتدائي، وتم استقبال كافة المواد التي قدمها الطلاب لإعادة تصحيحها مرة أخرى من قبل الوزارة، وبعد هذه المراجعة الدقيقة، تم رصد الدرجات من جديد وإعداد كشوفات إلكترونية شاملة لنتائج الطلاب وتأتي هذه الخطوة تلبية لطلبات الطلاب والطالبات الراغبين في الاستعلام عن نتائج اعتراضاتهم على درجاتهم، والتأكد من صحة التصحيح وإعادة احتساب الدرجات المستحقة، وأكدت الوزارة على أن هذه الكشوفات ستتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما سيساعد الطلاب على الاطلاع السريع على نتائجهم النهائية بعد إعادة التصحيح.

رابط نتائج اعتراضات امتحانات السادس الابتدائي في العراق”

ولمساعدة الطلاب على الاطلاع السريع على نتائجهم النهائية بعد إعادة التصحيح، هناك خطوات محددة يمكن اتباعها للاستعلام عن نتائج اعتراضاتهم: