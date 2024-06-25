برقم الجلوس استعلم الآن عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2024 عبر بوابة التعليم الفني لجميع “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي”

ننشر لكم متابعينا الكرام الآن أخر الأخبار التي تتعلق ب نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الأقسام “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي”، حيث تزداد عمليات البحث حالياً من قبل الطلاب والطالبات عن موعد الإعلان عن النتيجة واللينك الخاص بالاستعلام عنها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة أوشكت على الإعلان بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي تتم حالياً وبدأ بعد انتهاء الاختبارات.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024

خلال السنوات الاخيرة حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير لينك رسمي لرفع نتائج الطلاب عليه، وهذا ليكون من السهل على الطلاب وأولياء الأمور استخراج النتيجة بكل سهولة، وبالتزامن مع اقتراب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات سترفع النتيجة عبر بوابة التعليم الفني، ويتم الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية:

يتم زيارة بوابة التعليم الفني.

اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

يتم تسجيل اسم الطالب رباعي في الحقل الخاص به.

إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يتم تحديد القسم التابع له الطالب.

تحديد الدور الأول.

يتم الضغط على كلمة استعلام وعلى الفور ستظهر النتيجة كاملة أمامكم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

حتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع التخصصات، ولكن هناك بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستعلن في مطلع شهر يوليو المقبل، وهذا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب، ومن المقرر أن تعلم النتيجة إلكترونياُ عبر بوابة التعليم الفني ليكون من السهل على الطلاب استخراجها من البيت ودون الحاجة للنزول إلى المدارس.