بشكل رسمي .. استعلم عن نتائج البيام 2024 عبر هذا الرابط

يبحث العديد من طلاب شهادة التعليم المتوسط في الجزائر عن موعد ظهور نتائج البيام لعام 2024، حيث قد أعلن وزير التربية الوطنية أن النتائج ستصدر في الدورة الأولى يوم 29 يونيو، وقد يتم الإعلان عنها أيضاً يومي 27 أو 28 يونيو عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يتم نشرها بعد انتهاء عمليات تصحيح الأوراق ومراجعة الكشوفات والدرجات بدقة، وكل المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن النتائج غدا هي مجرد اشاعات ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام نتائج امتحان البيام

يمكنكم البحث عن نتائج البيام لدورة جوان 2024 من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باستخدام الرقم السري، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع التعليمات التالية

في البداية، يجب عليك أن تذهب إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

من ثم يتم إدخال رقم التسجيل وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

أضغط على استظهار نتائج البيان 2024.

سيتم عرض نتائج الطالب الذي تريد الاستعلام على الفور.

موعد نتائج البيام 2024

سوف يتم الإعلان عن نتائج التعليم المتوسط لعام 2024 في الجزائر، حيث أفادت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بأن التصحيح مازال جاري خلال شهر يونيو، حيث سوف يتم توزيع أوراق الامتحانات على سبعين مركزاً موزعين عبر كافة أنحاء البلاد من ثم، سوف يتم اغلاق هذه المراكز لمدة 12 يوماً للتحضير لإعلان النتائج على موقع نتائج البيام.

تم تحديد موعد ظهور نتائج البيام ليكون يوم 29 من شهر يونيو، بدءاً من الساعة الرابعة مساء ستكون النتائج متوفرة على موقع الديوان الوطني للامتحانات ، ويجب على كل طالب تحقيق معدل 10 أو أكثر للنجاح في شهادة التعليم المتوسط لعام 2024.