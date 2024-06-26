moed.gov.sy.. رابط استعلام نتائج البكالوريا المهنية و التجارية و النسوية سوريا 2024 بالاسم ورقم الاكتتاب بكافة التخصصات

باقتراب الإعلان عن نتائج الثانوية المهنية للعام الدراسي 2024 في سوريا، يستعد الطلاب والطالبات في مختلف المدن السورية مثل إدلب، دمشق، حلب، وحماه بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم، تعد هذه اللحظات حاسمة للجميع، حيث يبحثون عن رابط إعلان نتائج البكالوريا استخراج نتائج البكالوريا المهنية و التجارية و النسوية سوريا 2024 الدورة الأولى لكافة التخصصات عبر الإنترنت، مستخدمين الاسم ورقم الاكتتاب للوصول المباشر إلى نتائجهم.

نتائج البكالوريا المهنية و التجارية و النسوية سوريا 2024

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية السورية بالإعلان الرسمي عن النتائج، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتمكن الطلاب من الوصول إلى رابط الاستعلام المباشر عن النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي، يتيح هذا الرابط للطلاب إدخال اسمهم ورقم الاكتتاب للاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر، مما يسهم في تخفيف الانتظار وتقديم النتائج على الفور بعد إعتمادها.

نتائج البكالوريا المهنية 2024 الدورة الأولى كافة التخصصات

أعلنت وزارة التربية السورية انتهاء امتحانات البكالوريا المهنية، لجميع التخصصات في 12 يونيو الجاري، وأكدت الوزارة بدء أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات، تم اختيار مجموعة من المعلمين ذوي الخبرة للقيام بعملية التصحيح، مع التأكيد على ضرورة الدقة والإنصاف في تقييم الطلاب، كما أعلنت الوزارة استمرار أعمال التصحيح خلال عطلة عيد الأضحى، لضمان الانتهاء في أسرع وقت ممكن.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا المهنية سوريا 2024

ستعلن وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا المهنية والفنية للدورة الأولى 2024، خلال الأيام القادمة. للاستعلام عن النتائج، اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني.

اختيار قسم “نتائج الامتحانات”.

تحديد “نتائج البكالوريا المهنية”.

اختيار الدورة الأولى لعام 2024.

إدخال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

الضغط على “عرض النتيجة”.

ستظهر النتائج مباشرة بعد اتباع هذه الخطوات.

رابط استخراج نتائج البكالوريا المهنية سوريا 2024 الدورة الأولى

لاستخراج نتائج البكالوريا المهنية في سوريا 2024، يتم الآن استكمال عمليات التصحيح حتى خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان الانتهاء منها في أسرع وقت. قد بدأت الامتحانات في السابع من يونيو 2024، وانتهت في السادس والعشرين من نفس الشهر، من خلال موقعنا، سنوفر لكم الرابط الرسمي لاستخراج النتائج فور إعلانها رسميا.