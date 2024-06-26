مش هدور في مكان تاني.. حمل الآن لعبة كول اوف ديوتي call of duty للأندرويد والايفون والكمبيوتر مجاني

نوضح لكم في السطور التالية كيفية تنزيل لعبة كول اوف ديوتي call of duty للكمبيوتر أو على أنظمة الأندرويد أو الأيفون، وتعتبر هذه اللعبة من الألعاب الشهيرة التي يلعبها ملايين اللاعبين المهتمين بالألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، كما تعتبر من الألعاب التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص حيث أنها من أكثر ألعاب الأكشن والقتال إثارة ومتعة.

نبذة عن لعبة كول اوف ديوتي Call of Duty

كول اوف ديوتي هي لعبة قتال حققت نجاح كبير منذ أن تم إطلاقها، وقد تم إصدار اللعبة للعديد من الأجهزة من أجل تنزيلها على أجهزة iPhone و Android و PC، وتحتوي هذه اللعبة على الكثير من العوامل التي تجعل الأشخاص يرغبون في لعبها، مثل:

الرسومات عالية الجودة التي تساعد في جعل اللعبة تبدو واقعية.

تحتوي هذه اللعبة على عدد كبير من الأسلحة التي يمكنك تعديلها بما تريد.

تحتوي اللعبة على سلسلة من المكافآت التي تشجع اللاعب على الاستمرار فيها.

المستويات العليا من اللعبة متطورة بشكل كبير وتشبه ببجي.

طريقة تحميل لعبة Call of Duty على الأندرويد

لتحميل لعبة كول اوف ديوتي على جهاز أندرويد اتبع هذه الخطوات:

افتح متجر جوجل بلاي.

اكتب “Call of Duty” في شريط البحث.

وبعدما تظهر لك اللعبة اضغط فوق زر التثبيت.

تأكد من أنك متصل بشبكة انترنت جيدة وانتظر حتى يكتمل التنزيل.

وبمجرد اكتمال التنزيل، اضغط فتح وهكذا تكون اللعبة جاهزة للاستخدام.

طريقة تحميل لعبة Call of Duty على الآيفون

يمكنك تحميل لعبة كول اوف ديوتي call of duty على جهاز الآيفون الخاص بك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: