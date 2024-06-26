ما هي اسباب ظهور حشرة البق؟ تعرف على أشهر الطرق لانتشارها

تعتبر حشرة بق الفراش من الحشرات المزعجة التي تنتشر داخل المنزل وتنشط أثناء الليل وهي تتغذى على دم الإنسان وتترك على جلده علامات قرصة حشرة البق، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها في المنزل، تعرف عليها وعلى أهم النصائح التي من خلالها يمكن منع حشرة البق من الانتشار بأعداد كبيرة داخل المنزل.

اسباب ظهور حشرة البق

تنتشر حشرة البق داخل المنزل بعدة طرق يحب معرفتها لمنعها، وتشمل ما يلي:

استخدام الأثاث المستعمل داخل المنزل وقد يكون مصاب بحشرة البق ولم يتم رشه.

نقل الأغراض والأمتعة من مكان لآخر وتنتقل معها حشرة البق.

وجود الفتحات والشقوق في الاثاث الموجود بالمنزل وفي الجدران تنتشر فيها الحشرة.

عدم التخلص من الأغراض القديمة الموجودة داخل المنزل بشكل سريع منا يجعلها بيئة مناسبة لتواجد الحشرة فيها.

ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة داخل المنزل.

عدم الاهتمام بتنظيف وتهوية المنزل يؤدي إلى انتشار جميع الحشرات المنزلية ومن بينهم حشرة البق.

نصائح لمنع انتشار البق

يمكن منع الحشرات المنزلية وخاصة حشرة بق الفراش من الانتشار داخل منازلكم من خلال اتباع مجموعة من النصائح وتشمل ما يلي: