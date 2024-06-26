حقق حلمك وكون الثراء الآن عن طريق المشاركة في مسابقة الحلم 2024

يرغب الكثير من الأشخاص في جميع الدول العربية التعرف على خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024 وكيفية الإشتراك بها، فهي تعتبر من المسابقات المميزة والكبيرة والمتوفرة في الوطن العربي بأكمله، وحازت على إعجاب فئة كبيرة من الأفراد لذلك سوف نتعرف سويًا في ذلك المقال عن خطوات الإشتراك بالمسابقة.

مسابقة الحلم 2024

يستطيع جميع الأشخاص من مختلف دول العالم العربي الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بشكل بسيط عن طريق اتباع الخطوات التالية.

قم بالتعرف على رقم الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 الخاص بدولتك.

قم بإرسال رسالة نصية محتواها كلمة حلم على الرقم الخاص بالاشتراك لبلدك.

سوف يقوم الأفراد القائمين على البرنامج بإرسال الرد إليك في رسائل تأكيد.

سوف يتم إرسال مجموعة من الأسئلة إليك لتقوم بالإجابة عليها بشكل صحيح كي تتمكن من الفوز.

متطلبات التسجيل في مسابقة الحلم 2024

تتواجد مجموعة من المتطلبات التي ينبغي توافرها في الشخص كي يتمكن من الاشتراك بهذه المسابقة، وهذه المتطلبات جاءت كالتالي.

ينبغي أن يكون الشخص الذي يريد الاشتراك في المسابقة مقيم في أي دولة عربية.

لا يقل سن المتقدم للمسابقة عن 18 عام.

الاطلاع على كافة الأحكام والشروط ثم قبولها.

ينبغي أن يكون المشترك في المسابقة ليس لديه أي علاقات أو قريب من الأفراد الذين يعملون بالبرنامج أو على قناة ام بي سي الشهيرة.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

لكي تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة العربية السعودية، ينبغي عليك إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 755505 أو 650444 أو 858888.