على قد الإيد: 5 وصفات اقتصادية لتحضير أكلات منزلية

تحضير وجبات وأكلات منزلية اقتصادية في المنزل يمكن أن يكون ممتعًا ويوفر الكثير من المال، إليك خمس وصفات بسيطة واقتصادية يمكنك تحضيرها باستخدام مكونات متوفرة وبأسعار معقولة.

وصفات اقتصادية لتحضير أكلات منزلية

ومن أهم الوصفات الاقتصادية بالمنزل ما يلي:

عدس بالطماطم (شوربة العدس بالطماطم).

المكونات:

1 كوب عدس أحمر.

2 حبة طماطم مفرومة.

1 بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل حسب الذوق.

4 أكواب ماء أو مرق خضار.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الطريقة:

سخن زيت الزيتون في قدر كبير وأضف البصل والثوم. قم بتقليبها حتى تصبح ذهبية اللون.

أضف الطماطم المفرومة واستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات.

أضف العدس وقلّب، ثم أضف الكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل.

صب الماء أو مرق الخضار واتركه حتى يغلي.

قلل الحرارة واترك الشوربة تنضج لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح العدس طريًا.

اهرس الشوربة باستخدام خلاط يدوي إذا رغبت في قوام ناعم، وقدّمها ساخنة.

كفتة البطاطس الوصفات الاقتصادية والأكلات المنزلية

المكونات:

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مسلوقة ومهروسة

1 بصلة مفرومة ناعم

1 بيضة

1/2 كوب بقدونس مفروم

1/2 كوب بقسماط

ملح وفلفل حسب الذوق

زيت للقلي

الطريقة:

اخلط البطاطس المهروسة مع البصل والبقدونس والبيضة والبقسماط والملح والفلفل حتى تتجانس.

شكّل الخليط إلى كرات أو أقراص صغيرة.

سخن الزيت في مقلاة واقلي الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

ضعها على مناشف ورقية للتخلص من الزيت الزائد، وقدّمها ساخنة.

معكرونة بالخضار

المكونات:

250 جرام معكرونة

1 حبة فلفل أحمر مفرومة

1 حبة كوسا مفرومة

1 حبة جزر مفرومة

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب صلصة طماطم

ملح وفلفل وزعتر حسب الذوق

الطريقة:

اسلق المعكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

في مقلاة كبيرة، سخن زيت الزيتون وأضف البصل والثوم وقلب حتى يلين.

أضف الفلفل الأحمر والكوسا والجزر وقلّب حتى تنضج الخضروات.

أضف صلصة الطماطم والتوابل وقلّب جيدًا.

اخلط المعكرونة مع الصلصة والخضار وقدّمها ساخنة.

فطائر الجبن والبقدونس

المكونات:

2 كوب دقيق

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 كوب جبن أبيض مفروم

1/2 كوب بقدونس مفروم

ملح حسب الذوق

الطريقة:

اخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة ملح في وعاء كبير.

أضف الزيت والحليب واعجن حتى تحصل على عجينة متماسكة.

اخلط الجبن مع البقدونس.

قسم العجينة إلى كرات صغيرة وافرد كل كرة، وضع ملعقة من خليط الجبن في المنتصف ثم اغلقها.

سخن مقلاة غير لاصقة وضع الفطائر فيها واطهيها حتى تصبح ذهبية من الجانبين.

قدم الفطائر ساخنة.

سلطة الفاصوليا البيضاء

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