يلا نلعب مع لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية Hd

تعتبر قناة وناسة واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل محتوى الأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يفيد الأطفال، كما تعرض محتوى ابداعي متميز يفيد الصغار والكبار، لذلك ترغب كل ربة منزل في تحميل القناة من أجل يستمتع أبناءها بالقناة وبالمحتوى الذي تعرض القناة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

إليكم تردد قناة وناسة الجديد على جميع الأقمار الصناعية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11252.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

قناة وناسة على القمر الصناعي بدر 4

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

أهم ما تقدم قناة وناسة كيدز

تقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني الممتعة التي من بينها الآتي:

تقدم أغاني لولو، وحارة وناسة.

تعرض القناة مجموعة من الرسومات المتحركة التي يفضلها العديد من الأطفال مثل سبونج بوب، وقت المغامرة، بيبي بوس.

تعرض القناة مجموعة من البرامج الترفيهية التي تسلي الأطفال مثل تعلم مع لولو.

تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية “برنامج مغامرات لولو”.

مزايا قناة وناسة كيدز

من المميزات التي لا توجد في أي قناة أخرى، وهذه المزايا كما هي متمثلة على النحو التالي: