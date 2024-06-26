“لِينك شغال” نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس على بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول على وشك الظهور حيث تستعد وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني لإعلان النتيجة الخاصة بالطلاب في جميع الأقسام سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي، وذلك عبر بوابة نتائج التعليم الفني، وذلك حيث كان الطلاب قد انتهوا منذ فترة طويلة من الامتحانات وهم الآن في حالة ترقب لظهور النتائج الخاصة بهم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول

يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 دور أول فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلاب في كنترولات التصحيح الموجودة في جميع المحافظات وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم عبر بوابة نتائج التعليم الفني، حيث سيتم اعتمادها رسمياً من جانب السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصر، وقد صرحت مصادر موثوقة بالوزارة عن ظهور النتيجة الخاصة بالطلاب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل (يوليو).

ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلبة والطالبات من طلاب نظام الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات يترقبون إعلان النتيجة بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على مجموع درجاتهم وكذلك من أجل تحديد طريقهم القادم ما إن كان الطالب سيدخل كلية أو معهد وما إن كان سيتوقف عند هذه المرحلة.

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2024

من خلال بوابة التعليم الفني يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول إلكترونياً وذلك بالاسم أو رقم الجلوس، وهذا للدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي وكذلك التكنولوجي التطبيقي، وهذا بعد اتباع هذه الخطوات: