تحديث الوتساب الذهبي 2024 متوافق مع جميع الهواتف

الوتساب الذهبي يعد من اشهر التطبيقات في جميع دول الوطن العربي ودول العالم، حيث انه يوفر عدد كبير من المميزات خاصة بعد التحديث الأخير للنسخة الجديدة من الوتساب الذهبي، حيث يمكن ان تقوم بتنزيله وتحديثه على انظمة الاندرويد وكذلك الايفون فهو متوافق مع جميع الأجهزة، واحد التطبيقات المجانية التي لا تحتاج الى اشتراكات لذلك سوف نعرض لكم طريقة تحميل الواتس اب الذهبي خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقه تحميل الواتس اب الذهبي على الاندرويد

تحميل الوتساب الذهبي لانظمه الاندرويد سهل جدا وبسيط لا يحتاج صور الخطوات التالية:

● ابعت على رابط الوتساب الذهبي من جوجل.

● ثم اضغط على السهم الظاهر أمامك في مربع البحث وانتظر حتى ينتهي من التحميل سوف تظهر لك كلمة تثبيت اضغط عليها.

● وبعد ذلك قم بفتح التطبيق وتوجه الى الاعدادات وهم بضبطها إنشاء حساب من خلال إدخال رقم الهاتف ورمز الدولة.

● بإدخال رمز التحقق الذى سوف يتم ارسالها لك عبر الهاتف للتأكد من الهوية وبعد ذلك تستطيع ان تستخدمها بسهولة.

مميزات تطبيق الوتساب الذهبي

من اهم مميزات الوتساب الذهبي ما يلي:

● يوفر لك إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها وأيضا الحذف لدى الجميع اذا تم الارسال بالخطأ.

● يحتوي على عدد من الملصقات التي تضيف بهجة الى الدردشة مع الاصدقاء والاشخاص الاخرين.

● واجهة التطبيق سهلة يمكن لأي شخص استخدامها

● يضيف لك العديد من الثيمات والخلفيات الحصري.

● يوفر لك إرسال الرسائل الصوتية بافضل جوده وكذلك يمكن تشغيلها وتسريع الصوت.