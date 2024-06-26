الحلقات الجديدة بدأت!! موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس “العرض الأول”

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس من أكثر المسلسلات التي يتم البحث عنها يوميا، فقد حقق هذا المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا وأصبح هذا المسلسل ذات شهرة عالية في الوطن العربي أجمع، حيث تسير احداث المسلسل حول سيرة حياة عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية، ويأتي هذا الجزء محملا بالعديد من المفاجآت والمعارك والحروب المختلفة التي خاضها.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يبحث عدد كبير من مشاهدي الاجزاء السابقة لهذا المسلسل عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس، وذلك بعد مشاهدة خمس أجزاء سابقة تعلق بها قلوب المشاهدين، ومنها فقد تم التأكيد ان شركة الانتاج بوزداغ فيلم قررت عمل جزء سادس من المسلسل، ومن المقرر أن يتم عرضه في شهر سبتمبر المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من تصويره، وتدور احداث هذا المسلسل حول قصة تأسيس الدولة العثمانية وما قام به عثمان الأول الابن الأصغر لارطغرل من أجل النهوض بالدولة حيث قام بخوض العديد من المعارك من أجل تحقيق الانتصارات على أعدائه من المغول والصليبيين والتتار، ويقوم ببطولة المسلسل النجم بوراك اوزجيفيت والذي يعتبر من أشهر الممثلين الاتراك.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس من اكثر المسلسلات شهرة خلال هذه الفترة، حيث يبحث الكثير من الاشخاص في الوطن العربي أجمع عن تردد القنوات الناقلة له لمشاهدة بدايات تأسيس الدولة العثمانية، ويكون تردد قناة الفجر الجزائرية العارضة لهذا المسلسل بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا 3 /4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات