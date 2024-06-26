خلي العيال يفرحوا ويزقططوا.. تردد قناة كراميش الفضائيه الجديد2024

يقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن تردد قناة كراميش الفضائيه للاطفال، و ذلك حيث تعتبر قناة كراميش من ضمن القنوات التي تكون متخصصة في القيام بعرض برامج لجميع الأطفال و الأناشيد التعليمية و الهادفة، و يقوم الكثير من الأطفال بمشاهدة هذه القناة من كافة أنحاء العالم العربي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائيه على القمر الصناعي نايل سات، وما هي طريقة تنزيل القناة علي الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش الفضائيه على القمر الصناعي نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش الفضائيه على القمر الصناعي نايل سات، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

تردد قناة كراميش هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل الترميز هو: 27500.

طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

أولا قم بالضغط على الزر الخاص بالقائمة.

بعد ذلك قم بالضغط على الاعدادات.

بعد ذلك قم بعمل تحديد للبحث عن القنوات.

بعد ذلك قم بكتابة الترددات الجديدة و أيضا الأستقطاب.

بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بكلمة بحث.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة حفظ.

و سوف تظهر لك القناة من ضمن القنوات الأخيرة من القائمة.

واجعل أطفالك يشاهدون قناة كراميش الفضائيه و يستمتعون بالمشاهدة لكل ماهو هادف.