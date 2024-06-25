الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني جميع الأقسام fany.emis.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول لجميع الأقسام بنظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات حيث يترقب جميع الطلاب الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر للاطمئنان على نتيجة الاختبارات التي خاضوها في الفترة الأخيرة، حيث تعتبر نتائج الدبلومات من النتائج المهمة جداً والتي تشغل الجميع في جميع محافظات الجمهورية، وقد شهدت الساعات القليلة الماضية بحثاً مكثف عن موعد النتائج ورابط الاستعلام عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ووسوف نستعرض عليكم في هذا التقرير أخر التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

من المقرر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية في مطلع شهر يوليو المقبل وهذا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وتعمل وزارة التربية والتعليم على إعلان النتيجة عبر بوابة التعليم الفني ويستعلم عنها الطالب من خلال رقم الجلوس او الاسم، وحرصت الوزارة على تنفيذ تلك الخطوة لتسهل للطلاب معرفة النتيجة من البيت دون الحاجة للتوجه إلى المدارس والتواجد في الازدحام بين الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024

بكل سهولة يمكن استخراج نتيجة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والشعب “زراعي، تجاري، صناعي، فندقي” نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات من خلال بوابة التعليم الفني بالخطوات التالية:

في بداية الأمر يتم الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

تحديد أيقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

تسجيل الاسم الرباعي في المكان المحدد.

كتابة رقم الجلوس.

اختيار القسم التابع له.

تحديد الدور الأول.

في النهاية يتم الضغط على كلمة استعلام وتظهر النتائج بالتفاصيل على الفور.

وبذلك نكون استعرضنا عليكم جميع التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لكل الأقسام، وسوف نتابع معكم في حالة أي جديد خاص بهذا الأمر.