مميزات تنزيل الوتساب الذهبي 2024 لجميع المستخدمين

اذا كنت ترغب في الاستمتاع بمميزات تنزيل الوتساب الذهبي عليك ان تقوم بتحميل الوتساب عبر هاتفك واستخدامه، حيث انه حائز على ثقة العديد من الأشخاص وينال على اعجابكم ولا يخلو أي هاتف من تحميل الوتساب الذهبي، لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية ما هي مميزات تنزيل الوتساب الذهبي وكيفية تحميله بالإضافة إلى عيوب استخدامه.

مميزات تنزيل الوتساب الذهبي

يستخدم الواتساب الذهبي عدد كبير من المميزات المتقدمة خاصة بعد تحديث النسخة الاخيرة التي تحتوي على ما يلي:

● يمكنك اخفاء حالتك اذا كنت نشط الآن أم لا حيث لا يستطيع احد من الاصدقاء أن يعرف الحالة الخاصة بك بسهولة.

● يمكنك تحميل حالات الأصدقاء بشكل مباشر من التطبيق من خلال الضغط على فيديو ثم الضغط على حفظ.

● التطبيق يتوفر به مجموعه من الثيمات الرائعه التي يمكن أن تختار منها أثناء محادثة الأصدقاء ما يتناسب مع المحادثه حيث تتمثل في سمات مضحكه وحزينه وورود ورومانسي وغيرها من الاهتمامات الرائعه.

● تستطيع أن تتعرف على الأصدقاء اذا كان نشط الان دون ان تدخل الى التطبيق من خلال إرسال شعائر في أعلى الشاشة تظهر لك.

عيوب تطبيق الوتساب الذهبي 2024

برغم من المميزات التي ذكرناها سابقا الى ان التطبيق يوجد به بعض العيوب التي تتمثل فيما يلي:

● التطبيق يفتقر الى الدعم الفني وحل المشكلات التي تواجه الافراد او الاستفسار عن اي اسئلة اخرى.

● التطبيق لا يمكن تنزيله من خلال متجر بلاي او اب ستور ولكن يتم تنزيله من محرك البحث جوجل.

● يمكن للآخرين تحميل الحالة الخاصة بك دون أن تعلم.