كشوفات الوجبة السابعة منصة مظلتي من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

الرعاية الاجتماعية في العراق من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في محافظات العراق، حتى أن الجميع في حالة انتظار كبيرة لعرض الوجبة السابعة والجديدة التي سيتم العمل على عرضها ورفعها عبر الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية، بحيث يطلع عليها جميع المتقدمين والمشمولين في المحافظات العراقية.

خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ويمكنك القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات الأخيرة التي تم عرضها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تتقدم إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

ليتم العمل على تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة الخاصة بالوجبات للرعاية الاجتماعية.

ليتم تحديد الوجبة الجديدة التي ترغب في الإستعلام عنها.

مع إدخال بيانات الشخص المستفيد المتقدم.

النقر على زر “تنزيل”.

ليتم عرض جميع التفاصيل الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

ولكي تتمكن من التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة والحصول على الدعم المقدم، فلابد من انطباق الشروط المتمثلة في التالي:-