لسهولة الإستعلام عن النتائج نقدم أبسط الطرق لتحميل تطبيق ولي الأمر للهاتف المحمول

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بتوفير تطبيق ولي الأمر بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير العثور على البيانات الأكاديمية الخاصة بأولياء الأمور والطلبة وللإستعلام عن نتائج الطلبة باستخدام البوابة التعليمية في سلطنة عمان بشكل سهل، وسوف نعرض لكم خطوات تحميل تطبيق ولي الأمر على هاتفك عبر مقالنا هذا.

تحميل تطبيق ولي الأمر

يمكنك تنزيل تطبيق ولي الأمر بشكل مجاني على هاتفك الأندرويد أو الآيفون أو أجهزة الهواوي أيضاً لتسهيل الاستعلام عن النتائج في السلطنة العمانية، وذلك من خلال القيام بالتالي.

تستطيع تحميل تطبيق ولي الأمر من متجر Google play على جوالات الأندرويد أو عن طريق متجر App store للآيفون.

بعد ذلك سجل دخولك في التطبيق من خلال إضافة بياناتك وكلمة السر واسم المستخدم الذي يتعلق بالطالب.

ينبغي التأكد من تجديد البيانات الشخصية الخاصة بالطالب في النظام المدرسي بطريقة مستمرة.

حال مواجهتك لأي مشكلات عند فتح التطبيق، فينبغي عليك الاتصال بمركز الدعم البوابة الإلكترونية من خلال الرقم المخصص لذلك.

الإستعلام عن نتائج الطلاب في سلطنة عمان

تستطيع الإستعلام عن نتائج الطلبة باستخدام البوابة التعليمية في سلطنة عمان، والقيام بهذه الخطوات البسيطة.