اكسب 100 ألف دولار.. موعد السحب القادم في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك من جميع الدول

تقدم مسابقة الحلم الجوائز المالية الأسبوعية والشهرية بالإضافة إلى الجائزة الكبرى مليون ريال سعودي مرتين في العام، ويمكن الاشتراك في المسابقة بعدة طرق سواء من خلال الرسائل النصية أو عبر تطبيق الحلم وكذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني، تعرف في هذا المقال على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية وخطوات الاشتراك في المسابقة للحصول على جائزة مالية قيمة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال أرقام الاشتراك من جميع الدول العربية، كما توضحها الصورة السابقة، والارقام هي:

السعودية: 755505

الإمارات: 5544

الكويت: 4141

البحرين: 94000

عمان: 90434

قطر: 92400

مصر: 95458

الأردن: 98880

لبنان: 96946

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرسائل النصية لزيادة فرص الحصول على الجائزة الكبرى، وذلك باتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية تحتوي على dream أو حلم إلى الرقم المخصص للاتصال من بلدك.

سيتم إرسال أسئلة يجب الإجابة عليها وإرسال الإجابة للاشتراك في المسابقة.

بذلك تكون قد اشتركت في المسابقة للدخول في السحب على الجائزة الشهرية والسنوية.

كما يمكن تحميل تطبيق الحلم على هاتفك والاشتراك في المسابقة من خلاله.

بتكرار المشاركة تزداد فرص الحصول على الجوائز المالية من مسابقة الحلم.

موعد السحب القادم مسابقة الحلم

حدد برنامج الحلم موعد السحب القادم على الجوائز؛ حيث يكون السحب على الجوائز الأسبوعية في نهاية كل أسبوع والجائزة 5000 دولار، بينما يتم السحب الشهري على جائزة 100 ألف دولار في يوم الخميس الأول من كل شهر ميلادي ويتم السحب السنوي مرتين الأولى في شهر يونيو والثانية في ديسمبر على جائزة المليون دولار.