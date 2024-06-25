هُنـــا.. الآن رابط moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

مع اقتراب موعد الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا، ويتزايد البحث عن الرابط الرسمي لإعلان هذه النتائج والحصول على درجات الطلاب، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عبر موقعها الإلكتروني أنه جاري رفع نتائج الطلاب في اختبارات الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة وبحسب تصريحات الوزارة، من المقرر أن تُعلن نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم التاسع من شهر يوليو الحالي وهذا يعني أنه لم يتبق سوى وقت قصير قبل أن يتمكن الطلبة والطالبات من الاطلاع على الدرجات التي حصلوا عليها في اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2024

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا.

تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام بيانات الطالب، مثل الاسم ورقم الجلوس.

التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة، مثل الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على زر “عرض النتيجة” والانتظار لظهور النتيجة على الشاشة.

يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024 بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة علاوةً على ذلك، ستكون النتائج متاحة أيضاً في المدارس للطلاب الذين يفضلون استلامها شخصياً.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء هذه الامتحانات بلغ حوالي 188,060 طالب وطالبة، والذين تم توزيعهم على 13,148 لجنة امتحانات فرعية في جميع محافظات البلاد، لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب عدة طرق للاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة، حيث بإمكانهم الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة أو الاتصال على الأرقام المخصصة للاستفسار وكما ستتم أيضًا إتاحة النتائج بشكل مفصّل في المدارس لتمكين الطلاب من الاطلاع عليها.