بــاقة قوية من شفرات جاتا ( أسلحة + نساء + صحة + المخالفات).. أجمد كلمات سر هتشوفها بعينك

شفرات جاتا من الأمور المهمة للغاية لكل محبي لعبة جاتا، الشفرات هي كلمة السر التي تفتح الأبواب المغلقة أمام اللاعب في اللعبة فيمكن من خلالها تفعيل الكثير من الوضعيات التي تساعد على فوز اللاعب وإضفاء جو من الإثارة والمتعة في اللعبة كما أنه من خلال الشفرات يمكنك الحصول على الكثير من الأسلحة والذخائر في اللعبة لمزيد من القوة والمتعة.

شفرات جاتا

يمكن الحصول على شفرات جاتا بكل سهولة ويسر وذلك من خلال الإنترنت حيث هناك الكثير من الشفرات التي تنتشر بشكل كبير والتي يعد من أشهرها ما يلي:

تفعيل الأدرينالين استخدم شفرة ” ANASEONGLASS”.

شفرة جلب المال والصحة هي ” HESOYAM”.

أما بالنسبة لشفرة امتلاك جسم قوي وصلب فهي ” BUFFMEUP”.

وبالنسبة لقوة التحمل في الصعاب ” VKYPQCT”.

وبالنسبة لشفرة تقليل الإزدحام هي ” GHOSTTOWN”.

أما عن كود الصحة فهي ” BAGUVIX”.

وبالنسبة لكود الحركة بسرعة فهو ” SPEEDITUP”.

وتتمثل شفرة المزيد من الأكسجين في ” CVWKXAM”.

وأما عن شفرة مطاردة الشرطة فهي ” TURNDOWNTHEHEAT”.

وشفرة تحويل الإشارة من حمراء إلى خضراء على شفرة هي” ZEIIVG”.

مميزات شفرات جاتا

هناك الكثير من المميزات التي تحتوي عليها شفرات جاتا، والتي أوضحنا بعضا منها في السطور السابقة، وذلك لأن الشفرات تجعل اللاعب يتميز بالكثير من الأمور المهمة، لذلك كانت من الأمور المشهورة والتي يزيد البحث عنها يوم بعد يوم، ومن أبرز مميزات الشفرات ما يلي: