اصنعي بنفسك: كريم مرطب للبشرة والجسم في المنزل

تعتبر العناية بالبشرة والجسم من الأمور الهامة للحفاظ على صحة وجمال البشرة، يمكنك صنع كريم مرطب للبشرة طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية، مما يوفر لك منتجًا آمنًا وخاليًا من المواد الكيميائية الضارة، إليك طريقة صنع كريم مرطب للبشرة والجسم بخطوات سهلة.

المكونات المطلوبة لعمل كريم مرطب للبشرة والجسم في المنزل

زبدة الشيا: 1/2 كوب.

زبدة الكاكاو: 1/4 كوب.

زيت جوز الهند: 1/4 كوب.

زيت اللوز الحلو: 2 ملعقة كبيرة.

زيت الجوجوبا: 2 ملعقة كبيرة.

زيت فيتامين E: 1 ملعقة صغيرة (اختياري).

زيت أساسي: 10-15 قطرات (مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع، حسب الرغبة).

الأدوات المطلوبة لكريم مرطب للبشرة والجسم آمن وطبيعي

وعاء زجاجي عازل للحرارة.

وعاء كبير للماء الساخن (حمام مائي).

خلاط كهربائي أو خلاط يدوي.

وعاء زجاجي لتخزين الكريم (مثل مرطبان زجاجي صغير).

خطوات عمل الكريم مرطب للبشرة والجسم

ولعمل الكريم المرطب للبشرة والجسم في المنزل يجب إتباع الخطوات التالية:

إذابة المكونات الصلبة: ضعي زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وزيت جوز الهند في الوعاء الزجاجي العازل للحرارة.

ضعي الوعاء الزجاجي في وعاء كبير يحتوي على ماء ساخن (حمام مائي) واتركي المكونات تذوب ببطء على حرارة منخفضة.

إضافة الزيوت السائلة: بعد أن تذوب المكونات الصلبة تمامًا، يتم إضافة زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا وزيت فيتامين E (إذا كنت تستخدمه).

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

التبريد الأولي: ارفعي الوعاء الزجاجي من الحمام المائي واترك الخليط يبرد قليلاً في درجة حرارة الغرفة لمدة 10-15 دقيقة.

يمكنك وضع الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق إضافية ليصبح أكثر صلابة قليلاً، لكن ليس صلبًا تمامًا.

الخلط: باستخدام الخلاط الكهربائي أو الخلاط اليدوي، ابدئي في خفق الخليط حتى يصبح له قوام كريمي وخفيف.

يمكنك إضافة الزيت الأساسي المفضل لديك أثناء الخفق، ثم أضيفي 10-15 قطرات من الزيت الأساسي واخلطه جيدًا.

التبريد النهائي: بعد الخفق، ضعي الكريم في الثلاجة لمدة 15-20 دقيقة حتى يتماسك قليلاً.

بعد ذلك، أخرجي الكريم من الثلاجة واخفقيه مرة أخرى للحصول على قوام نهائي ناعم وخفيف.

التخزين: ضعي الكريم في وعاء زجاجي معد للتخزين، ثم تأكدي من إغلاق الغطاء بإحكام.

يمكن حفظ الكريم في درجة حرارة الغرفة، لكن إذا كنت تعيشي في منطقة حارة، قد يكون من الأفضل تخزينه في الثلاجة.

كيفية الاستخدام: خذي كمية صغيرة من الكريم وضعها على البشرة النظيفة والجافة.

قومي بتدليك الكريم بلطف حتى يمتصه الجلد تمامًا.

موضوعات قد تهمك:

إصنع بنفسك: وصفة طبيعية لتبييض وتفتيح البشرة والأماكن الحساسة بسهولة ويسر.

إصنع بنفسك: وصفة سهلة وبسيطة لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه

إصنع بنفسك: طريقة عمل مزيل عرق طبيعي وآمن في المنزل

تفتيح البشرة الداكنة بكل تفاصيلها في 9 خطوات.

نصائح هامة للحفاظ على البشرة.. أكثر من 12 نصيحة.