“خبر سار لأصحاب المعاشات” موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة.. هتقبض النهاردة رسمياً

يبحث ملايين من المصريين عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 خاصةً بعد الأخبار التي تشير إلى الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمي من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحيث كانت أخر زيادة تم تطبيقها منذ شهر مارس الماضي بزيادة 15% على قيمة المعاش، ومن المعروف أنه يبدأ الصرف للمعاشات بداية من يوم 1 من كل شهر ميلادي إلا أنه قد تم تبكير الصرف لهذا الشهر.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

تم الإعلان عن تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 لجميع المستفيدين بحيث يبدأ الصرف من مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 وذلك في تمام الخامسة مساءً عن طريق ماكينات الصرافة الآلية ATM، بينما يبدأ الصرف من مكاتب البريد يوم غداً الخميس الموافق 27 يونيو 2024، ومن الجدير بالذكر أنه يتم الصرف بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة.

ومن الجدير بالذكر أن أماكن الصرف تكون من خلال ماكينات الصرافة أو فروع بنك ناصر أو من خلال فروع مكاتب البريد أو من خلال فوري أو أمان وغيرها العديد من الأماكن الأخرى.

الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024

يمكنك أن تعرف إذا نزل الحساب في معاشك وقيمته الحالية وقيمته بعد الزيادة من بيتك من خلال الهاتف بدلاً من أن تذهب إلى مكاتب البريد وتستعلم وبهذا توفر وقتك وجهدك، وكل ذلك عن طريق إتباع مجموعة الخطوات التالية:-