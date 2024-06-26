شوف الأسعار قبل ما تصرف.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 الزيت والسكر وباقي منتجات الدعم

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لإعلان قائمة أسعار السلع التموينية المدعومة لشهر يوليو 2024 حيث من المقرر أن تكون هذه القائمة مرجعا هاما لصرف السلع لحاملي البطاقات التموينية، سيتم بدء صرف السلع عبر شبكة مكونة من حوالي 40 ألف منفذ بقالة تموينية، وذلك ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل وتحديدا في يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه السلع أكثر من 21 مليون بطاقة تموينية التي تصل إلى حوالي 64 مليون مواطن مستحق، الذين يعتمدون على هذه الحصص الشهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم الطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

إليكم أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 وهي كالآتي:

سعر سكر معبأ كيلوجرام: 12.60 جنية.

زيت خليط 800 مللي: 30 جنية مصري.

الأرز المعبأ كيلوجرام: 12.60 جنيه.

فول معبأ 500 جرام: 9 جنية

دقيق معبأ ورقي 1 كيلوجرام: 18 جنية.

مكرونة 800 جرام: 15.50 جنية.

عدس مجروش 500 جرام: 21 جنية.

شاي ناعم 40 جراما: 5 جنية.

مسلى صناعي 800 جرام: 36 جنية مصري.

صلصة 300 جرام: 8 جنية.

السلع التموينية لشهر يوليو 2024

وفقا لمصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلن أن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 ستبقى ثابتة دون أي تعديلات، و أكدت المصادر أنه لم يطرأ أي تغيير على القائمة حتى الآن فيما توشك نقاط توزيع السلع التموينية على مستوى البلاد على الانتهاء من توزيع سلع شهر يوليو حيث بلغت نسبة الانتهاء حاليا أكثر من 95%، ووفقا لتصريحات المصادر توقعت أن تظل قائمة أسعار سلع التموين ثابتة مقارنة بالأشهر السابقة خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، والتي تشملها القائمة الحالية للسلع التموينية.