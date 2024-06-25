ظهرت حالا.. رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في كافة المحافظات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
ظهرت حالا.. رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في كافة المحافظات
نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق، من الإستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، فضلاً عن أن هذه النتائج تشمل كافة الطلبة في هذه المرحلة، بما يسمح لهم في الإستعلام عن نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها بعد إعادة تصحيح المواد مرة أخرى، حيث إن وزارة التربية العراقية بذلت قصارى جهدها لكي يتم العمل على رفع النتائج في هيئة كشوفات.

إعادة تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي دور أول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أنه تم استقبال كافة المواد التي قدمها كل طالب لإعادة تصحيحها مرة أخرى من قبل الوزارة، حتى أنه تم العمل على رصد الدرجات من جديد والعمل على رفعها في هيئة كشوفات يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، والخاصة بمرحلة الصف السادس الابتدائي، لكي يسهل على جميع الطلاب والطالبات في الإطلاع على نتائجهم بعد تعرفهم على النتائج من جديد.

خطوات الإستعلام عن نتائج اعتراضات نتائج السادس الابتدائي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، وفقًا لما يلي:-

  • أن تتقدم لموقع وزارة التربية العراقية الرسمي عبر الإنترنت.
  • مع تدوين بيانات الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.
  • على أن يتم اختيار خدمة الإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي.
  • النقر مباشرة على زر “بحث”.
  • وفي نهاية الأمر يتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بنتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي في العراق.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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