ظهرت حالا.. رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في كافة المحافظات

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق، من الإستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، فضلاً عن أن هذه النتائج تشمل كافة الطلبة في هذه المرحلة، بما يسمح لهم في الإستعلام عن نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها بعد إعادة تصحيح المواد مرة أخرى، حيث إن وزارة التربية العراقية بذلت قصارى جهدها لكي يتم العمل على رفع النتائج في هيئة كشوفات.

إعادة تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي دور أول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أنه تم استقبال كافة المواد التي قدمها كل طالب لإعادة تصحيحها مرة أخرى من قبل الوزارة، حتى أنه تم العمل على رصد الدرجات من جديد والعمل على رفعها في هيئة كشوفات يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، والخاصة بمرحلة الصف السادس الابتدائي، لكي يسهل على جميع الطلاب والطالبات في الإطلاع على نتائجهم بعد تعرفهم على النتائج من جديد.

خطوات الإستعلام عن نتائج اعتراضات نتائج السادس الابتدائي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، وفقًا لما يلي:-