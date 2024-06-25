برقم جلوسك.. رابط نتائج التاسع اليمن 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم و yemenexam.com

رابط نتائج التاسع اليمن 2024 ندرجه لكم في هذا المقال بحيث تتمكن من معرفة النتيجة فور ظهورها واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، حيث يسيطر القلق والتوتر على طلاب الصف التاسع بسبب قرب ظهور النتيجة، وذلك لأن هذا الصف مرحلة فارقة في حياة كل طالب التعليمية لأن بعدها تليها مرحلة هامة ومؤثرة في مستقبله وبالتالي يتمنى كل طالب أن يحصل على درجات مرتفعة.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم في اليمن رابط نتائج التاسع اليمن 2024 الإلكتروني بحيث يتمكن كل طالب من معرفة النتيجة التي حصل عليها وهو جالس في منزله من خلال استخدامه الهاتف أو الكمبيوتر بدلاً من الذهاب إلى المدرسة وتضيع الوقت، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة بعد الإعلان عنها من قبل الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم في اليمن:

ادخل على الرابط الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم في اليمن .

. من القائمة الخاصة بخدمات الوزارة اختر منها “نتائج الطلاب”.

اختر المرحلة الدراسية “الفصل التاسع” وحدد العام الدراسي 2023-2024.

اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح في المكان المخصص له.

بعد ذلك اضغط على زر “بحث”.

انتظر ثواني قليلة وستظهر أمامك النتيجة ويمكنك الاطلاع على درجاتك في كل مادة من المواد الدراسية.

الإدارة العامة للاختبارات نتائج التاسع 2024

كما يمكن أيضاً من خلال رابط نتائج التاسع اليمن 2024 من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات وذلك حيث من المنتظر أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة بحد أقصى يوم السبت المقبل:-

ادخل على موقع الإدارة العامة للاختبارات على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم اضغط على نتائج الصف التاسع من القائمة أعلى الصفحة.

اختر العام الدراسي 2024/2023.

أدخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

أنقر على عرض النتيجة.

يمكنك أيضًا أن تستعلم عن نتيجتك من خلال الرسائل النصية، وذلك من خلال أن ترسل رقم جلوسك على الرقم 161 وستصلك رسالة بها درجاتك في كل مادة بالتفصيل.