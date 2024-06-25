حـ 165: موعد الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة.. ترقبوا أحداث جديدة مشوقة

موعد الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من أهم الأخبار التي يبحث عنها عشاق الدراما التاريخية، حيث يعتبر مسلسل “المؤسس عثمان” من أفضل الأعمال الدرامية التاريخية والمتميزة، التي تجسد أحداث نشأة وتطور الدولة العثمانية بكل دقة من خلال قصة حياة المؤسس عثمان بن ارطغرل، ومع نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل في الموسم الخامس أصبح الجميع يتساءل عن موعد عرض الحلقة 165 والأولى في الموسم الجديد 6.

موعد الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يهتم عشاق الدراما التاريخية بترقب موعد الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وذلك نظراً لأنه يحظى بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات العمرية في كل البلاد، وسوف يتم عرض الإعلانات الترويجية للمسلسل في أواخر أغسطس القادم، حيث تقدم الإعلانات نبذة عن تطور الأحداث الدرامية المشوقة والمثيرة التي ستعرض من خلال الموسم الجديد للمسلسل، كما أنه من المتوقع أن يبدأ عرض الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في شهر سبتمبر من هذا العام 2024.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

بعد أن تعرفنا على موعد الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ننتقل للحديث عن القنوات الناقلة، ومن الجدير بالذكر أن قناة ATV التركية هي القناة الرئيسية التي تعرض المسلسل، هذا بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى التي تبث المسلسل بعد ترجمته إلى اللغة العربية، ومن أهم هذه القنوات هي قناة الفجر الجزائرية، والتي جاء التردد الخاص بها كالآتي: