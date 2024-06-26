الآن الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت عبر الرابط من الوزارة

أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024م، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم الكويتي بطريقة رسمية، كما أعلنت بأنه سيتم رفع هذه النتيجة على الموقع الرسمي المتعلق بوزارة التربية والتعليم الكويتية، كي يتمكن جميع الطلبة أولياء الأمور من الإستعلام عنها إلكترونياً وبشكل مجاني وبسيط دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس ويأتي هذا توفيرا للوقت والمجهود.

نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت

وفرت وزارة التعليم الكويتية إمكانية الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للتوفير على جميع أولياء الأمور ولعدم إهدار أوقاتهم، حيث يتم اتباع الخطوات التالية.

يقوم الطالب بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الكويتية.

ابحث عن خدمة النتائج ثم انقر على الرابط المخصص للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الكويت.

قم بإضافة جميع المعلومات الشخصية الضرورية وهي الرقم المدني ورقم الجلوس ثم تأكد من دقتها.

يتم النقر على مربع استعلام وسوف تظهر النتيجة فوراً في جدول أمامك.

أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة بالكويت

قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بعرض قائمة تشتمل على أسماء الطلبة الأوائل في ذلك العام الدراسي، وهؤلاء الطلبة متفوقين جداً وتتمثل أسماؤهم في التالي.