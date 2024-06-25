رابط eduservices.edu.gov.qa نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بالاسم فقط عبر بوابة معارف

بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب الشديد من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة في قطر لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في القسمين العلمي والأدبي، قامت وزارة التربية والتعليم في قطر بإعلان نتائج الدور الأول اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 تم عقد مؤتمر صحفي في الساعة الثانية عشر ظهراً لإعلان واعتماد نتائج الامتحانات حيث قام وزير التربية والتعليم بالإعلان عن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي وأسماء العشرة الأوائل خلال المؤتمر الصحفي.

بفضل هذا الإعلان يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاطلاع على النتائج والتأكد من أدائهم بسهولة سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر لعام 2024 من خلال هذا المقال مما يسهل عليكم الحصول على المعلومات اللازمة بشكل مباشر وفوري.

نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بالاسم فقط

وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم في قطر فإن نسبة النجاح في العام الدراسي الحالي بين طلاب وطالبات الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة أشاد وزير التربية القطرية بجهود جميع المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في تصحيح المواد الدراسية معربا عن شكره العميق لهم على الجهد الكبير الذي بذلوه في إنجاز هذه المهمة بفاعلية وسرعة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر 2024

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في قطر الاطلاع على نتائج الثانوية العامة لعام 2024 بطريقة إلكترونية من خلال الخطوات التالية: