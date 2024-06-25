طريقة تنزيل الواتس الذهبي ومزايا النسخة الجديدة من الوتساب الذهبي

يمكنك ان تقوم بتنزيل الواتس اب الذهبي الاصلي 2024 والاستمتاع باخر تحديث له حيث انه يضيف عدد كبير من المميزات فهو من أشهر تطبيقات الدردشة الذي يستخدمها الملايين من مختلف الدول ومختلف الأعمار وحائز على اعجاب الجميع، لذلك فهو من التطبيقات السهلة التي توفر عليك ارسال الرسائل الصوتية والنصية والملفات والمستندات وغيرها من الاشياء الاخرى بسهولة، كما انه يعد نسخة معدلة من التطبيق الأصلي ويوفر لك عدد كبير من الإضافة التي سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تنزيل الوتساب الذهبي

يحرص الوتساب الذهبي بتقديم عدد كبير من الإمكانيات والمميزات التي لا تتوفر في اي تطبيق اخر ولا حتى في التطبيق الرسمي، حيث يمكن أن تقوم بإخفاء الحالات عن بعض الاصدقاء او تحميل حاله من اي صديق بسهوله دون ان يعرف، ويمكنك قراءة الرسائل دون أن تتميز باللون الأزرق للأسهم، وكذلك تستطيع اخفاء يكتب الان او يسجل الان حتى لا يعرف الاصدقاء ذلك وغيرها من المميزات الاخرى والخيارات التي تجعل التطبيق أكثر متعة في الاستخدام.

خطوات تنزيل الوتساب الذهبي 2024