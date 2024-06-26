تحديث واتساب بلس بدون الحظر APK مجانــا بتحسينات قوية.. اتسابق قبل الكل وامتلكه وفك جظــرك

يعتبر تحديث واتساب بلس نسخة معدلة من واتساب الرسمي، ولكن مع احتوائه على بعض المميزات والخصائص الاضافية التي جعلته يتميز عن التطبيق الاصلى، بالاضافة الى أن تثبيته لا يستغرق ثواني معدودة، حيث يتم تثبيته بطريقة سهلة على هواتف الاندرويد والايفون، ومن هنا ازدادت الأسئلة حول معرفة المميزات التي يمتلكها التطبيق، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال سطور هذا المقال.

تحديث واتساب بلس

تحديث واتساب بلس لديه العديد من المميزات التي جعلته الأفضل بين باقي التطبيقات، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

خيار اخفاء الظهور

يمكن من خلال استخدام تطبيق واتساب بلس أن تقوم باخفاء آخر ظهور لك، وكذلك إخفاء ظهور الحالة عن بعض الأشخاص الذي تقوم بتحديدهم.

اخفاء التسجيل

تم استراتيجية WhatsApp Plus APK بأفضلية أخرى مدهشة تساعدك على اخفاء كلمة جاري التسجيل وجاري الكتابة.

الرد التلقائي

ويكون ذلك عن طريق تكليف برقية الرد الفرضي التي تقوم أنت بكتابة النص الخاص بها و إرسالها إلى الأفراد الذي تريدهم.

الخلفيات والثيمات

يوفر لك هذا التطبيق أيضا مجموعة من الخلفيات والثيمات التي يمكنك أن تقوم بالتغير بيهم كيفما تشاء.

مشاركة الصور والملفات

يمكن أيضا مشاركة الصور عالية الجودة والفيديوهات التي تزيد مدتها عن ثلاثين ثانية و خمسين ميجا بايت من قدر المقطع المرئي و مائة ميجا بايت من قدر الصوت .

تحسينات في تحديث واتساب بلس

بالاضافة إلى كل هذه المميزات السابقة التي يمتلكها تحديث واتساب بلس، فقد تم إضافة عدد من المزايا الجديدة والمحسنة لتحسين تجربة المستخدم، ومن أهمها: