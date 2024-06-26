«بشرى سارة» المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب بعد الزيادة الجديدة

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب بعد القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة، والتي جاء أهمها قيمة زيادة رواتب الموظفين بالدولة من أجل الإرتقاء بالمستوى المعيشي الخاص بهم ومنحهم حياة أفضل من السابق، ومن المفترض أنه سيتم إيداع جميع المستحقات بحسابات المستفيدين في 25 يوليو 2024، وذلك بعد تبكير موعد صرف الرواتب شهر يونيو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي كان في 12 من الشهر بدلاً عن 25 يونيو.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب خلال الأيام السابقة، والتي من المقرر أن يتم إيداعها في يوم 25 يوليو 2024، وبهدف تحسين المستوى المعيشي لأولئك المواطنين ومساعدتهم في مواجهة موجة الغلاء التي يمر بها العالم أجمع، قررت الوزارة بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بنحو 10%، حيث تحرص الدولة على مساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل متواصل.

طريقة الاستعلام عن أجور الموظفين بالمغرب 2024

من أجل التسهيل والتيسير على جميع العاملين بقطاعات الدولة، واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي، قامت الوزارة بإطلاق خدمة الاستعلام عن قيمة الرواتب بالمغرب إلكترونياً، وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية: