زي المطاعم بالظبط .. طريقة عمل الجبنة المقلية الرومي والموتزاريلا أطفالك هيحبوها

يفضل العديد من الأشخاص من جميع الأعمار تناول الجبنة المقلية واشتهرت تلك الجبنة بسبب تحضيرها في الكثير من المطاعم، وبعد أن تناولها الكثير أصبحوا يفضلون طعمها بجانب الأطعمة؛ ولكنها تكون مكلفة للغاية؛ لذلك يبحث الكثير عن كيفية تحضيرها في المنزل وحتى تكون آمنة ونظيفة وتصبح مثل التي يتم شرائها من الخارج؛ لذلك نحن سوف نقوم بتوفير لكم طريقة تحضيرها باستخدام أنواع عديدة من الجبنة.

مكونات عمل الجبنة المقلية الرومي 2024

مع انتشار بيع الجبنة المقلية وأصبح الكثير يفضل تناولها ولكنها تكون مرتفعة الثمن قامت الكثير من النساء بالبحث عن مكوناتها؛ لذلك سوف نقوم بتوفيرها لكي يستطيعوا تحضيرها في المنزل:

تتكون من 50 جرام من الجبنة الرومي. تتكون من 2 بيض. تتكون من رشة من الملح والفلفل الأسود والزعتر. تتكون الوصفة من اثنين كوب من البقسماط المطحون. الزيت يكون حسب الرغبة دقيق. كوب من اللبن.

طريقة تحضير وصفة الجبنة المقلية الرومي 2024

يمكن تحضير وصفة الجبنة الرومي المقلية بكل سهولة في المنزل بدلًا من التي يتم شراؤها في الخارج، لأننا لا ندرك كيفية تم تحضيرها وهل سوف تكون نظيفة ام لا؛ لذلك يمكنك الآن أن تقومي بتطبيق تلك الوصفة عن طريق تطبيق تلك الخطوات، حيث يجب عليكي أن تقومي بإحضار وعاء ثم يتم وضع البيض واللبن والملح والفلفل والزعتر ويتم خلط جميع تلك المكونات معًا، ثم يتم وضع الجبنة الرومي مع ذلك الخليط ثم يتم وضع الدقيق والبقسماط مرة أخرى، ويتم خلط تلك المكونات معًا، ثم يتم وضع ذلك الخليط في الزيت، وسوف تصبح الجبنة المقلية جاهزة.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المقلية 2024

تستطيعوا الآن عمل الجبنة الموزاريلا المقلية بكل سهولة من خلال إحضار تلك المكونات، حيث يجب إحضار الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة، ويتم إحضار الدقيق وبيض مخفوق وأيضًا قطع من الخبز الصغير، ثم يتم إنشاء تلك الوصفة عن طريق بشر الجبنة ثم يتم تشكيل الجبنة كرات بواسطة استخدام اليد، ثم يتم وضعها في الفريزر لمدة 10 دقائق، ثم يتم إخراجها ويتم وضعها في الدقيق والبيض والخبز ثم يتم وضعها في الزيت الساخن.